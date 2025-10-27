Россия и США
27 октября, 09:43

В Кремле ответили на вопрос о деталях американского предложения по Украине

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от подробностей относительно американской концепции урегулирования украинского конфликта, представленной на саммите в Анкоридже. Он также не стал комментировать, насколько эти предложения соответствуют российским требованиям по безопасности и стамбульским соглашениям.

«Нет, не мог бы раскрыть», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее Дональд Трамп во время встречи с Зеленским прямо заявил, что ракеты Tomahawk и другое современное оружие необходимы самим Соединённым Штатам, подчеркнув масштабы уже оказанной военной поддержки. Напомним, встреча главы киевского режима и американского лидера состоялась 17 октября.

