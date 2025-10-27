В Кремле ответили на вопрос о деталях американского предложения по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от подробностей относительно американской концепции урегулирования украинского конфликта, представленной на саммите в Анкоридже. Он также не стал комментировать, насколько эти предложения соответствуют российским требованиям по безопасности и стамбульским соглашениям.