В Кремле ответили на вопрос о деталях американского предложения по Украине
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от подробностей относительно американской концепции урегулирования украинского конфликта, представленной на саммите в Анкоридже. Он также не стал комментировать, насколько эти предложения соответствуют российским требованиям по безопасности и стамбульским соглашениям.
«Нет, не мог бы раскрыть», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Ранее Дональд Трамп во время встречи с Зеленским прямо заявил, что ракеты Tomahawk и другое современное оружие необходимы самим Соединённым Штатам, подчеркнув масштабы уже оказанной военной поддержки. Напомним, встреча главы киевского режима и американского лидера состоялась 17 октября.
