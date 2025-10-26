Кирилл Дмитриев провёл серию встреч с представителями администрации Трампа в США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провёл серию встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Переговоры прошли 24 и 25 октября, а их продолжение запланировано на 26 октября, сообщил источник РИА Новости.

При этом источник не стал уточнять конкретных имен американских участников переговоров.

Известно, что в пятницу, 24 октября, Дмитриев находился в Нью-Йорке. Ранее портал Axios сообщал о возможной встрече главы РФПИ со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом в Майами 25 октября.