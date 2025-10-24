Дмитриев: Киев начинает смотреть на конфликт трезвым взглядом

Власти Украины постепенно начинают смотреть на конфликт с Россией без иллюзий и движутся к более «реалистичной позиции». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента РФ.

«Важно завершить войну, но нужно иметь реальные ожидания – допустимо для России и что приемлемо для Украины. И, похоже, Украина тоже движется к более трезвому взгляду», – сказал он в беседе с американской журналисткой Ларой Логан.

По мнению Дмитриева, происходящие перемены могут стать сигналом к возобновлению переговоров, если Киев действительно готов к практичному диалогу, а не к затягиванию процесса.

Ранее Кирилл Дмитриев упрекнул Киев в том, что тот тянет время и не хочет реально решать накопившиеся вопросы. Он заявил, что именно украинская сторона тормозит переговоры и избегает острых тем.