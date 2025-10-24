Прибывший в Штаты Дмитриев допустил новый обмен заключёнными с США
РФ и США могут провести новый обмен заключёнными. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, прибывший с визитом в Соединённые Штаты.
«Есть некоторые идеи относительно других широких обменов, которые могут состояться, возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам. Думаю, что есть некоторые дискуссии», — сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.
Эти слова подтверждают более ранние заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о наличии периодических контактов с американской стороной на эту тему.
Также Дмитриев оценил взаимодействие по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что Россия может вести конструктивную работу с администрацией президента США Дональда Трампа, и стороны уже добились «определённого прогресса». Спецпредставитель добавил, что в Москве ценят усилия американской стороны, и выразил надежду, что мирное решение по украинскому конфликту будет найдено, как только «люди поймут реальное положение вещей».
В текущем году состоялось два обмена заключёнными. В феврале Россия приняла Александра Винника, который содержался под стражей в США по обвинениям в отмывании денежных средств на сумму от 4 до 9 млрд долларов через биржу BTC-e. В ответ Москва освободила американского преподавателя, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, которого обвинили в контрабанде и хранении наркотических веществ.
Второй обмен произведён в апреле. Американцы передали нам Артура Петрова, которого обвиняли якобы в экспорте микроэлектроники. Москва же освободила Ксению Карелину, приговорённую к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене за сбор средств на нужды ВСУ.
