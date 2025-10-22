В Совфеде рассказали о контактах России и США по обмену заключёнными
Вопрос обмена заключёнными между Россией и США поднимался на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке 24 сентября. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, уточнив, что контакты по этому вопросу продолжаются, пишет газета «Известия».
Карасин отметил, что обсуждение состоялось, но детали дальнейшего развития процесса ему неизвестны.
«Вопрос этот обсуждался, но продолжение всего этого мне неизвестно. Но это не значит, что переговоры не ведутся. Контакты продолжаются», — заявил он.
В текущем году состоялось два обмена заключёнными. В феврале Россия приняла Александра Винника, который содержался под стражей в США по обвинениям в отмывании денежных средств на сумму от 4 до 9 млрд долларов через биржу BTC-e. В ответ Москва освободила американского преподавателя, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, которого обвинили в контрабанде и хранении наркотических веществ.
