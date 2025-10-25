Дмитриев: Москва, Киев и Вашингтон близки к миру

Москва, Киев и Вашингтон приближаются к взаимопониманию по ключевым вопросам урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что временное прекращение огня не станет решением, которое принесёт мир, поскольку в любой момент оно может быть нарушено. По его словам, Москва настроена на поиск пути окончательного разрешения конфликта.

Дмитриев добавил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут новые переговоры, но это случится не так скоро, как хотелось бы. При этом он отметил, что американский лидер не зря прикладывал свои дипломатические усилия.