25 октября, 08:07

Дмитриев: Москва, Киев и Вашингтон близки к миру

Кирилл Дмитриев. Обложка © kremlin.ru

Москва, Киев и Вашингтон приближаются к взаимопониманию по ключевым вопросам урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что временное прекращение огня не станет решением, которое принесёт мир, поскольку в любой момент оно может быть нарушено. По его словам, Москва настроена на поиск пути окончательного разрешения конфликта.

Дмитриев добавил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут новые переговоры, но это случится не так скоро, как хотелось бы. При этом он отметил, что американский лидер не зря прикладывал свои дипломатические усилия.

Напомним, Кирилл Дмитриев полетел в США, чтобы обсудить возобновление российско-американского диалога по вопросу конфликта на Украине. В интервью американской журналистке он отметил, что Киев начал более реально рассматривать свою позицию в рамках противостояния с Россией.

