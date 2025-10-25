В США рассказали, как угрозы Трампа повлияли на отношения России и Индии

Администрация президента США Дональда Трампа своей торговой политикой и давлением на Индию невольно подтолкнула Нью-Дели к более тесному сотрудничеству с Москвой. Об этом утверждают эксперты, на которых ссылается британская газета The Times.

«Теперь, после объявления президента Трампа о введении 50-процентных пошлин, пророссийское лобби в Индии набирает силу», — говорится в материале.

Как отметил профессор Раджан Кумар из Университета Джавахарлала Неру, агрессивная риторика Трампа лишь усилила пророссийские настроения в Индии. Кумар считает, что пока Трамп остаётся влиятельной политической фигурой, восстановление доверия к США со стороны Индии представляется маловероятным.

«Дефицит доверия в настоящее время является серьёзной проблемой между Индией и Соединёнными Штатами. Это укрепило позиции России в отношениях с Индией», — пояснил он.

Напомним, ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что Индия практически полностью прекратит импорт российской нефти к концу 2025 года, назвав этот процесс необратимым. При этом он подчеркнул, что не намерен оказывать давление на Китай для достижения этой цели.