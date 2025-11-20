Россия и США
Регион
20 ноября, 06:02

Politico: Мирный план США по Украине вызвал тревогу у европейских союзников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Публикация деталей американского плана по урегулированию конфликта между Россией и Украиной спровоцировала серьёзную панику среди европейских партнёров Соединённых Штатов. Как пишет Politico, в европейских столицах опасаются, что Вашингтон может согласиться на существенные уступки в пользу Москвы ради достижения скорейшего прекращения боевых действий.

Содержание документа предполагает необходимость значительных территориальных компромиссов со стороны Украины. Европейские официальные лица, знакомые с положениями плана, убеждены, что выполнение данного требования будет равносильно поощрению российской политики.

Как уточняют источники издания, конкретные формулировки документа продолжают обсуждаться. В частности, остаётся открытым вопрос о целесообразности упоминания НАТО в тексте соглашения и способах такого упоминания. Также отмечается, что действующая редакция плана накладывает определённые ограничения на военный потенциал Украины.

Представители европейских стран, являющихся союзниками США, предприняли попытки заблаговременно ознакомиться с содержанием документа, хотя формально не были включены в процесс его разработки.

Русский язык получит государственный статус на Украине по мирному плану США

Ранее сообщалось, что Киев резко отреагировал на новый план США по урегулированию конфликта, назвав его фактически уступкой «максималистским требованиям Кремля». Украинские чиновники считают, что предложенный документ в нынешнем виде неприемлем для их страны, поскольку он в значительной степени отвечает интересам России.

