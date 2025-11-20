Politico: Мирный план США по Украине вызвал тревогу у европейских союзников

Публикация деталей американского плана по урегулированию конфликта между Россией и Украиной спровоцировала серьёзную панику среди европейских партнёров Соединённых Штатов. Как пишет Politico, в европейских столицах опасаются, что Вашингтон может согласиться на существенные уступки в пользу Москвы ради достижения скорейшего прекращения боевых действий.

Содержание документа предполагает необходимость значительных территориальных компромиссов со стороны Украины. Европейские официальные лица, знакомые с положениями плана, убеждены, что выполнение данного требования будет равносильно поощрению российской политики.

Как уточняют источники издания, конкретные формулировки документа продолжают обсуждаться. В частности, остаётся открытым вопрос о целесообразности упоминания НАТО в тексте соглашения и способах такого упоминания. Также отмечается, что действующая редакция плана накладывает определённые ограничения на военный потенциал Украины.

Представители европейских стран, являющихся союзниками США, предприняли попытки заблаговременно ознакомиться с содержанием документа, хотя формально не были включены в процесс его разработки.

Ранее сообщалось, что Киев резко отреагировал на новый план США по урегулированию конфликта, назвав его фактически уступкой «максималистским требованиям Кремля». Украинские чиновники считают, что предложенный документ в нынешнем виде неприемлем для их страны, поскольку он в значительной степени отвечает интересам России.