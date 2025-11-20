Официальные лица на Украине сообщили о своём несогласии с планом Соединённых Штатов по урегулированию конфликта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета Financial Times (FT).

Чиновники отметили, что предложенный план почти полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля». Без серьёзных изменений этот план не найдёт поддержки на Украине. Один из источников, знакомый с документом, описал его как «очень однотипный».

Ранее Life.ru сообщал, что министр армии США Дэн Дрисколл и высокопрофильная делегация Пентагона прибыли на Украину. Дрисколл планирует обсудить условия боевых действий и потребности в оружии с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Он также рассмотрит вопросы, касающиеся установления мира.