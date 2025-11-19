Reuters: Мирный план США по Украине включает отказ от территорий

Разработанный Соединёнными Штатами план мирного урегулирования конфликта на Украине предполагает территориальные уступки со стороны Киева. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники. Предложения также включают сокращение численности украинских вооружённых сил.

«США дали понять Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанный США рамочный документ по прекращению конфликта с Россией, который предполагает отказ Киева от территорий и части вооружения», — указывает издание.

Напомним, Соединённые Штаты и Россия провели переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, в которых не принимали участие официальные представители Киева. Высокопоставленный украинский чиновник, ссылаясь на полученные сигналы, подтвердил информацию о пакете американских предложений, которые Вашингтон предварительно обсуждал с Москвой.