Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 12:37

Белый дом заявил Politico о согласовании рамок мира на Украине уже на этой неделе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Вашингтон вскоре может обнародовать крупное мирное соглашение с Россией, направленное на прекращение боевых действий на Украине. Причём стороны конфликта могут подписать договор уже до конца месяца, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Рамочное соглашение о прекращении конфликта будет согласовано всеми сторонами к концу этого месяца – а возможно, и уже на этой неделе», – говорится в материале.

Администрация США сохраняет оптимизм относительно возможности урегулирования, однако Украина и европейские страны не вовлечены в процесс подготовки параметров этого соглашения. Источник в американской администрации ожидает, что украинское руководство будет вынуждено принять предложенные условия из-за успехов российских войск на фронте и внутреннего политического кризиса на Украине, связанного с коррупционным скандалом.

При этом европейские страны не играют ключевой роли в этом процессе, поскольку основным условием остаётся согласие именно Украины.

«То, что мы собираемся представить (Украине), разумно», — приводит издание слова источника.

Политолог раскрыл ключевое условие согласия Украины на заключение мира
Политолог раскрыл ключевое условие согласия Украины на заключение мира

Напомним, ранее Axios сообщил, что Вашингтон якобы готовит новый план по урегулированию украинского конфликта, состоящего из 28 пунктов и созданного по образцу соглашения по сектору Газа. Утверждалось, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф провёл консультации с генеральным директором РФПИ, спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым по этому вопросу. В Кремле эту информацию опровергли.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar