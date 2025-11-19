Вашингтон вскоре может обнародовать крупное мирное соглашение с Россией, направленное на прекращение боевых действий на Украине. Причём стороны конфликта могут подписать договор уже до конца месяца, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Рамочное соглашение о прекращении конфликта будет согласовано всеми сторонами к концу этого месяца – а возможно, и уже на этой неделе», – говорится в материале.

Администрация США сохраняет оптимизм относительно возможности урегулирования, однако Украина и европейские страны не вовлечены в процесс подготовки параметров этого соглашения. Источник в американской администрации ожидает, что украинское руководство будет вынуждено принять предложенные условия из-за успехов российских войск на фронте и внутреннего политического кризиса на Украине, связанного с коррупционным скандалом.

При этом европейские страны не играют ключевой роли в этом процессе, поскольку основным условием остаётся согласие именно Украины.

«То, что мы собираемся представить (Украине), разумно», — приводит издание слова источника.