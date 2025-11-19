Белый дом заявил Politico о согласовании рамок мира на Украине уже на этой неделе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /
Вашингтон вскоре может обнародовать крупное мирное соглашение с Россией, направленное на прекращение боевых действий на Украине. Причём стороны конфликта могут подписать договор уже до конца месяца, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
«Рамочное соглашение о прекращении конфликта будет согласовано всеми сторонами к концу этого месяца – а возможно, и уже на этой неделе», – говорится в материале.
Администрация США сохраняет оптимизм относительно возможности урегулирования, однако Украина и европейские страны не вовлечены в процесс подготовки параметров этого соглашения. Источник в американской администрации ожидает, что украинское руководство будет вынуждено принять предложенные условия из-за успехов российских войск на фронте и внутреннего политического кризиса на Украине, связанного с коррупционным скандалом.
При этом европейские страны не играют ключевой роли в этом процессе, поскольку основным условием остаётся согласие именно Украины.
«То, что мы собираемся представить (Украине), разумно», — приводит издание слова источника.
Напомним, ранее Axios сообщил, что Вашингтон якобы готовит новый план по урегулированию украинского конфликта, состоящего из 28 пунктов и созданного по образцу соглашения по сектору Газа. Утверждалось, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф провёл консультации с генеральным директором РФПИ, спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым по этому вопросу. В Кремле эту информацию опровергли.
