По данным Axios, администрация президента США Дональда Трампа, якобы объединившись с Россией, подготовила план из 28 пунктов, направленный на завершение боевых действий в Украине. Данная инициатива базируется на опыте Трампа в урегулировании конфликта в секторе Газа. В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Георгий Фёдоров подчеркнул, что решающее значение будет иметь текущая обстановка внутри Украины.

«Там есть и ястребы, но и имеется большое количество людей, которые хотят мира в стране. Всё зависит также и от внешнего влияния со стороны Европы и Великобритании на Владимира Зеленского», — пояснил эксперт.

При этом Фёдоров выразил сомнение в надёжности американской стороны в вопросах договорённостей. Любые гарантии со стороны США не имеют реальной силы, поскольку после прихода к власти другого президента, например, после смены администрации Трампа, они могут быть пересмотрены.

«Мы помним, когда они обещали не расширять НАТО на восток, а потом НАТО был фактически у границ России», — уточнил политолог.

В случае сильного давления со стороны западных партнёров, Украина, вероятно, будет вынуждена принять определённые условия, подытожил специалист.