Политолог раскрыл ключевое условие согласия Украины на заключение мира
По данным Axios, администрация президента США Дональда Трампа, якобы объединившись с Россией, подготовила план из 28 пунктов, направленный на завершение боевых действий в Украине. Данная инициатива базируется на опыте Трампа в урегулировании конфликта в секторе Газа. В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Георгий Фёдоров подчеркнул, что решающее значение будет иметь текущая обстановка внутри Украины.
«Там есть и ястребы, но и имеется большое количество людей, которые хотят мира в стране. Всё зависит также и от внешнего влияния со стороны Европы и Великобритании на Владимира Зеленского», — пояснил эксперт.
При этом Фёдоров выразил сомнение в надёжности американской стороны в вопросах договорённостей. Любые гарантии со стороны США не имеют реальной силы, поскольку после прихода к власти другого президента, например, после смены администрации Трампа, они могут быть пересмотрены.
«Мы помним, когда они обещали не расширять НАТО на восток, а потом НАТО был фактически у границ России», — уточнил политолог.
В случае сильного давления со стороны западных партнёров, Украина, вероятно, будет вынуждена принять определённые условия, подытожил специалист.
Напомним, ранее Axios сообщил, что Вашингтон якобы готовит новый план по урегулированию украинского конфликта, состоящего из 28 пунктов и созданного по образцу соглашения по сектору Газа. Утверждалось, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф провёл консультации с генеральным директором РФПИ, спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым по этому вопросу. В Кремле эту информацию опровергли.
