Песков опроверг секретные консультации с США по Украине

В Кремле опровергли западные публикации о ведении секретных консультаций с США по урегулированию на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что стороны не прорабатывают никаких новых идей.

Представитель Кремля указал: «Пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить». Он подчеркнул, что основой остаются договорённости, достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их встречи в Анкоридже на Аляске.

Таким образом, в Кремле прокомментировали материал портала Axios, который сообщал о якобы новом плане урегулирования.

Напомним, ранее Axios сообщил, что Вашингтон якобы готовит новый план по урегулированию украинского конфликта, состоящего из 28 пунктов и созданного по образцу соглашения по сектору Газа. Утверждалось, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф провёл консультации с генеральным директором РФПИ, спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым по этому вопросу.