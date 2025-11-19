Песков опроверг секретные консультации с США по Украине
Обложка © Life.ru
В Кремле опровергли западные публикации о ведении секретных консультаций с США по урегулированию на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что стороны не прорабатывают никаких новых идей.
Представитель Кремля указал: «Пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить». Он подчеркнул, что основой остаются договорённости, достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их встречи в Анкоридже на Аляске.
Таким образом, в Кремле прокомментировали материал портала Axios, который сообщал о якобы новом плане урегулирования.
Напомним, ранее Axios сообщил, что Вашингтон якобы готовит новый план по урегулированию украинского конфликта, состоящего из 28 пунктов и созданного по образцу соглашения по сектору Газа. Утверждалось, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф провёл консультации с генеральным директором РФПИ, спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым по этому вопросу.
