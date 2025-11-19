Песков: ВС России отражают попытки ВСУ наносить удары западным оружием

Вооружённые силы России продолжают специальную военную операцию и противодействуют попыткам Украины наносить удары западными высокоточными системами вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытку ВСУ атаковать Воронеж американскими ракетами ATACMS.

«Наши вооружённые силы противостоят попыткам киевского режима наносить удары с использованием высокоточного западного оружия. В данном случае — американского. Все эти ракеты были сбиты нашими средствами ПВО», — сказал он.

По данным Минобороны, Украина в последние недели усилила применение западных ракетных систем, включая ATACMS. Попытка удара по Воронежу стала очередным эпизодом применения ВСУ высокоточного вооружения США, которое Москва считает прямым вовлечением Запада в конфликт.