19 ноября, 09:41

Песков: ВС России отражают попытки ВСУ наносить удары западным оружием

Обложка © Life.ru

Вооружённые силы России продолжают специальную военную операцию и противодействуют попыткам Украины наносить удары западными высокоточными системами вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытку ВСУ атаковать Воронеж американскими ракетами ATACMS.

Украину настигло массированное возмездие «Кинжалов» за Воронеж: какие цели поражены
Украину настигло массированное возмездие «Кинжалов» за Воронеж: какие цели поражены

«Наши вооружённые силы противостоят попыткам киевского режима наносить удары с использованием высокоточного западного оружия. В данном случае — американского. Все эти ракеты были сбиты нашими средствами ПВО», — сказал он.

По данным Минобороны, Украина в последние недели усилила применение западных ракетных систем, включая ATACMS. Попытка удара по Воронежу стала очередным эпизодом применения ВСУ высокоточного вооружения США, которое Москва считает прямым вовлечением Запада в конфликт.

«Пошёл на провокацию»: Вскрылась истинная цель удара ВСУ по Воронежу запретными ATACMS
«Пошёл на провокацию»: Вскрылась истинная цель удара ВСУ по Воронежу запретными ATACMS
Марина Фещенко
