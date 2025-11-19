Украину настигло массированное возмездие «Кинжалов» за Воронеж: какие цели поражены

Россия обрушила мощный массированный удар возмездия на объекты на территории Украины, применив высокоточное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Как сообщили в Минобороны, операция стала ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России.

По данным военного ведомства, поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивавшая их работу. Кроме того, были уничтожены склады дальнобойных беспилотников в западных областях страны.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — доложили в военном ведомстве.