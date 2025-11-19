Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 ноября, 09:26

Украину настигло массированное возмездие «Кинжалов» за Воронеж: какие цели поражены

Россия обрушила мощный массированный удар возмездия «Кинжалами» на Украину

Обложка © Wikipedia / Alexander Kopitar

Россия обрушила мощный массированный удар возмездия на объекты на территории Украины, применив высокоточное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Как сообщили в Минобороны, операция стала ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России.

По данным военного ведомства, поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивавшая их работу. Кроме того, были уничтожены склады дальнобойных беспилотников в западных областях страны.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — доложили в военном ведомстве.

Минобороны показало фото обломков ATACMS, пробивших крышу детдома в Воронеже
Ранее Life.ru писал, что украинские военные впервые с января выпустили по России четыре ракеты ATACMS. Пуск выполнялся из Харьковской области, и сначала его приняли за атаку РСЗО. Уже после обнаружения обломков подтвердилось, что ВСУ использовали именно ATACMS для атак на Воронеж и область, хотя США официально не давали им разрешения бить вглубь России. «Искандер» уже стёр в пыль пусковые установки, запустившие ATACMS по Воронежу. «Удар возмездия» снял на видео дрон.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
