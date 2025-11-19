В РАН проанализировали речь Трампа и выяснили, как он реально относится к Украине

Анализ речей президента США Дональда Трампа с применением математических методов выявил реальный подход американского лидера к международной политике, в том числе к Украине, рассказал член-корреспондент РАН, профессор Андрей Богатырёв, изучивший 40-минутное выступление республиканца.

«Например, недогосударство Украина не выделено как сущность: Трампу не нравится её концепция «не съем, так понадкусываю» по отношению ко всем, без исключения, странам», — подчеркнул собеседник kp.ru.

Кроме того, практически все мысли в речи Трампа имеют отрицательную оценку, кроме тех случаев, когда просматривается прямая выгода для США. Так, политик намерен сокращать расходы Вашингтона на поддержку Киева.

«Он нашёл плательщика – Россию – и будет минимизировать расходы США, от поддержки «умалишённой» администрации до поставок оружия за чужой счёт», — объяснил учёный.

По его словам, такой прагматичный подход позволяет понять стратегию Трампа: он чётко разделяет сферы, где можно экономить, и направления, где следует ожидать отдачи, просчитывая каждый шаг на международной арене через призму «внутренней бухгалтерии».

Ранее Дональд Трамп выразил удивление по поводу отсутствия мира на Украине. Президент США заявил, что «добился прекращения восьми войн» и осталась ещё одна. По его словам, урегулирование украинского конфликта занимает больше времени, чем изначально планировалось.