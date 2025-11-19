Россия и США
19 ноября, 13:22

Reuters: США и Россия обсуждали мирный план без участия Украины

Соединённые Штаты и Россия провели переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине без участия официальных представителей Киева. Сообщение об этом распространило международное информационное агентство Reuters.

По данным издания, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил получение сигналов о пакете американских предложений, которые Вашингтон предварительно обсуждал с Москвой.

Ожидается, что подробности плана будут представлены Владимиру Зеленскому во время визита американской делегации в Киев, после чего переговорщики отправятся в Москву. Агентство также отмечает, что в администрации президента США Дональда Трампа считают киевского главаря вынужденным принять любые предложенные условия.

Ранее сообщалось, что администрация США в ближайшее время может обнародовать крупное мирное соглашение с Россией, направленное на прекращение боевых действий на Украине. Поданным журналистов, стороны конфликта могут подписать соответствующий договор уже до конца текущего месяца, а возможно, и в течение этой недели.

Анастасия Никонорова
