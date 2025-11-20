Русский язык получит государственный статус на Украине по мирному плану США

В новом плане урегулирования конфликта на Украине, который разрабатывают США и Россия, русский язык может получить официальный государственный статус. Об этом сообщает The Financial Times.

Британское издание подтвердило, что документ также предполагает восстановление официального положения Украинской православной церкви, отказ Киева от ключевых категорий вооружений и сворачивание военной помощи США. Источник газеты, знакомый с переговорами, подтвердил эти положения как часть возможного будущего мирного соглашения.

Ранее Life.ru писал, что США готовы признать российский суверенитет над Крымом и Донбассом. Документ предполагает, что Киев уступит часть территорий в обмен на гарантии безопасности от США и ряда европейских стран. Районы Донбасса, откуда уйдут украинские силы, Вашингтон предлагает сделать демилитаризованной зоной, где Россия не сможет размещать войска. При этом линия соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях фактически «замораживается».