США готовы признать суверенитет России над Крымом и Донбассом

США готовы признать российский суверенитет над Крымом и Донбассом — такие условия Вашингтон включил в новый план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника, знакомого с деталями инициативы.

По данным издания, документ предполагает, что Киев уступит часть территорий в обмен на гарантии безопасности от США и ряда европейских стран. Районы Донбасса, откуда уйдут украинские силы, Вашингтон предлагает сделать демилитаризованной зоной, где Россия не сможет размещать войска. При этом линия соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях фактически «замораживается».

Axios утверждает, что новый план администрации Дональда Трампа даёт России «де-факто полный контроль» над Донбассом, а США и другие страны признают Крым и Донбасс российской территорией, при этом Киев формально не обязан делать такого шага. Дополнительно обсуждается ограничение численности и дальнобойности вооружений ВСУ в обмен на американские гарантии безопасности.

Ранее в Кремле напомнили, что Россия не закрывала дверь для переговоров по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к конструктивному диалогу, а пауза возникла не по её инициативе. По его словам, именно Киев в определённый момент отказался поддерживать процесс.