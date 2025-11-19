Россия и США
19 ноября, 19:04

В Кремле заявили о готовности продолжать переговоры по Украине

Обложка © Life.ru

Россия готова вернуться к переговорам по Украине, перерыв в диалоге возник не по её инициативе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Реджепа Тайипа Эрдогана о важности возобновления стамбульского формата.

Песков подчеркнул, что Москва остаётся открытой к любому конструктивному продолжению переговоров, однако именно Киев, по его словам, отказался поддерживать процесс.

Ранее президент Турции напомнил, что Стамбул уже принимал российскую и украинскую делегации, и три раунда встреч позволили продвинуться в гуманитарных вопросах, а также обсудить элементы возможного мирного соглашения. Эрдоган назвал возобновление переговоров критически важным и выразил готовность снова предоставить Турцию как переговорную площадку.

Николь Вербер
