Астролог объяснил, почему переговоры Зеленского с Эрдоганом попали в «астральный туман»

Переговоры Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с астрологической точки зрения проходили в крайне неблагоприятный период. О бесплодности этой встречи с точки зрения космических циклов рассказал астролог Александр Зараев Life.ru.

«Переговоры Зеленского с Эрдоганом в любом случае с точки зрения астрологии прошли в зоне так называемого астрального тумана», — отметил эксперт.

По словам эксперта, фаза чёрной Луны перед новолунием и ретроградный Меркурий превращают любые договорённости лишь в декларацию о намерениях, не несущую конкретики. Астролог охарактеризовал текущий момент как время застоя, когда невозможно создать ничего серьёзного, а всё озвученное является лишь обозначением тем для будущего. Ситуация может измениться только после 23 ноября, когда Солнце перейдёт в знак Стрельца и начнётся фаза растущей Луны, что создаст условия для позитивных подвижек.

Эксперт также обратил внимание на непростой личный период у Андрея Ермака, связав его с днём рождения. Зараев отметил, что нынешняя неустойчивая ситуация указывает на вероятность его отставки на фоне сильного возбуждения в украинском парламенте и попыток сменить руководство. Однако кардинальных изменений в ближайшее время он не ожидает, полагая, что такие процессы усилятся ближе к следующему циклу и новолунию 20 декабря. Именно это новолуние, по его мнению, откроет мощную очистительную и трансформирующую фазу как для Украины, так и для её политических отношений с Европой и США.