Эрдоган призвал возобновить переговоры России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал критически важным возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной на площадке Стамбула. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции после его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт CNN Türk.

Эрдоган напомнил, что в прошлом турецкая сторона уже организовывала прямые встречи делегаций Москвы и Киева, и три раунда переговоров тогда позволили добиться прогресса, прежде всего по гуманитарным вопросам. По его словам, стороны смогли напрямую обсудить вопросы прекращения огня, возможные элементы мирных соглашений и отдельные военные аспекты.

«Мы считаем эти шаги ценными. Сегодня мы ещё раз подчеркнули необходимость продолжать стамбульский процесс с прагматичным и ориентированным на результат подходом», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган также отметил, что разрушительные последствия войны усиливаются для обеих сторон, и именно поэтому дипломатические усилия остаются особенно важными. Он выразил уверенность, что стамбульский формат остаётся «важной вехой» на пути к возможному урегулированию.