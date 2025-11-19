Эрдоган призвал возобновить переговоры России и Украины в Стамбуле
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал критически важным возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной на площадке Стамбула. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции после его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт CNN Türk.
Эрдоган напомнил, что в прошлом турецкая сторона уже организовывала прямые встречи делегаций Москвы и Киева, и три раунда переговоров тогда позволили добиться прогресса, прежде всего по гуманитарным вопросам. По его словам, стороны смогли напрямую обсудить вопросы прекращения огня, возможные элементы мирных соглашений и отдельные военные аспекты.
«Мы считаем эти шаги ценными. Сегодня мы ещё раз подчеркнули необходимость продолжать стамбульский процесс с прагматичным и ориентированным на результат подходом», — заявил турецкий лидер.
Эрдоган также отметил, что разрушительные последствия войны усиливаются для обеих сторон, и именно поэтому дипломатические усилия остаются особенно важными. Он выразил уверенность, что стамбульский формат остаётся «важной вехой» на пути к возможному урегулированию.
Напомним, что Зеленский анонсировал своё прибытие в Турцию под соусом «активизирования» мирных переговоров с Россией. Однако Зеленский не уведомлял Москву о своём желании встретиться в Стамбуле. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что российские представители не едут в Стамбул, а Зеленский, видимо, хочет провести переговоры именно с властями Турции.
