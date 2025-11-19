Россия и США
19 ноября, 15:46

Захарова заявила, что МИД не получал от США сведений о «соглашениях» по Украине

Обложка © Life.ru

Россия не получала от Соединённых Штатов никакой информации по официальным каналам о предполагаемых «соглашениях» по Украине, о которых пишут СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

По её словам, в публичном пространстве регулярно появляются «заказные» или недостоверные публикации, не подтверждённые фактами. Захарова подчеркнула, что между государствами существуют официальные каналы для обсуждения подобных вопросов, и именно они должны использоваться для любых переговорных процессов.

США тайно консультируются с РФ по новому плану урегулирования на Украине

«Никакой информации от американской стороны в упомянутом контексте в министерстве иностранных дел не получали», — отметила представитель МИД.

Ранее Axios сообщил, что Вашингтон якобы готовит новый план по урегулированию украинского конфликта, состоящего из 28 пунктов и созданного по образцу соглашения по сектору Газа. Уточнялось, что Москва и Вашингтон будто бы обсуждают возможные параметры переговоров по Украине в обход Киева. В материалах говорилось о «тайных контактах», «разведканалах» и «проработке условий прекращения огня». В Кремле эти сведения не подтвердили.

