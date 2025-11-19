Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 15:17

Песков снова опроверг западные публикации о тайных договорённостях России с США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу недавних громких материалов западных СМИ о якобы ведущихся переговорах между Россией и США. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он подчеркнул, что никаких изменений в позиции Москвы нет.

«В данном случае у нас никаких новаций дополнительных к тому, что мы называем духом Анкориджа, нет», — заявил Песков.

Рябков: У духа саммита в Анкоридже нет альтернативы
Рябков: У духа саммита в Анкоридже нет альтернативы

Публикации в ряде американских и европейских изданий в последние недели утверждали, что Москва и Вашингтон будто бы обсуждают возможные параметры переговоров по Украине в обход Киева. В материалах говорилось о «тайных контактах», «разведканалах» и «проработке условий прекращения огня».

Российская сторона такие сообщения последовательно опровергала, указывая, что они основаны на анонимных источниках и не отражают реальной дипломатической практики. Кроме того, Москва ранее подчёркивала, что любые контакты США с Россией не могут подменять собой диалог по сути конфликта, а Киева в этих публикациях зачастую вообще не упоминают как полноценного участника.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

США тайно консультируются с РФ по новому плану урегулирования на Украине
США тайно консультируются с РФ по новому плану урегулирования на Украине
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar