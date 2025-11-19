Мерц «уже два раза» говорил Зеленскому о важности борьбы с коррупцией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что борьба с коррупцией остаётся обязательным условием для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Европейском союзе. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Берлине.

Мерц напомнил, что ФРГ планирует увеличить поддержку Киева на 3 млрд евро в следующем году, и подчеркнул, что взамен Берлин ожидает от украинских властей решительных и бескомпромиссных мер. По его словам, он лично говорил об этом Владимиру Зеленскому «уже два раза», включая недавний телефонный разговор. Канцлер отметил, что выполнение этих требований является ключевым условием для прогресса Украины в евроинтеграции.

Высказывания Мерца прозвучали на фоне крупного коррупционного расследования, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского». По данным НАБУ, его окружение могло быть причастно к отмыванию около 100 млн долларов в энергетическом секторе. Следователи утверждают, что квартира Миндича использовалась как «предвыборный штаб президента». Сам бизнесмен покинул страну буквально за несколько часов до обысков, а в деле фигурируют около 40 неопознанных участников. На фоне этого в Европе выражают опасения, что данный скандал может негативно повлиять на дальнейшее финансирование Киева.