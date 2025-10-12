Ушаков: Соглашения на Аляске — путеводная звезда мирного процесса по Украине

«Путеводным маяком» для урегулирования украинского кризиса являются соглашения, достигнутые во время встречи между президентами РФ и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Именно эти договорённости задают курс дальнейших шагов по снятию напряжённости, сообщил советник главы России Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Если говорить по вопросам урегулирования украинского конфликта, то путеводной звездой являются те договорённости, которых два президента достигли в Анкоридже», — заявил Ушаков.

Напомним, что саммит России и США был проведён 15 августа 2025 года в Анкоридже. Там Путин и Трамп вместе со своими делегациями обсуждали пути урегулирования украинского кризиса. Российский президент по итогу был доволен встречей.

Совсем недавно глава РФПИ Кирилл Дмитриев сказал, что Россия и Штаты до сих пор продолжают переговоры на базе соглашений, достигнутых в Анкоридже. Он также отметил большой вклад помощника главы Белого дома Стива Уиткоффа, который стал «главным архитектором» процесса.