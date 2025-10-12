Дмитриев: Россия и США продолжают переговоры на базе соглашений на Аляске

Диалог между Россией и администрацией главы Белого дома Дональда Трампа продолжается на основе договорённостей, достигнутых в ходе саммита на Аляске. Данное заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Диалог России с командой Трампа продолжается на базе договорённостей, достигнутых на саммите на Аляске», — написал он в Telegram-канале.

Дмитриев отметил, что распространяемые противниками мирного процесса слухи о снижении влияния спецпосланника Стива Уиткоффа в администрации США оказались совершенно несостоятельными. Он охарактеризовал Уиткоффа как главного архитектора и переговорщика, добившегося успеха в создании и реализации плана Трампа по Газе, который был поддержан и РФ. По словам российского представителя, Уиткофф не только сохраняет, но и значительно усиливает свою ключевую роль, а его успех и прагматичный подход признаются даже самыми ярыми критиками.

Напомним, что саммит России и США прошёл 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске. В рамках переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможное урегулирование конфликта на Украине, однако встреча завершилась без подписания соглашений. По словам Путина, Россия в целом благосклонно оценивает итоги саммита.