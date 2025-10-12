Валдайский форум
«Работа идёт»: В Кремле раскрыли подробности о контактах России с США

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Россия и США поддерживают постоянные контакты по закрытым дипломатическим каналам, причём результаты этой работы станут заметны со временем. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Юрий Ушаков о взаимоотношениях с США. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Они продолжаются. Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи, они, может быть, незаметны, но рано или поздно будут заметны, то есть работа идёт», сказал дипломат.

Отвечая на вопрос об урегулировании украинского конфликта, Ушаков указал, что основой для этого остаются договорённости, достигнутые двумя президентами в Анкоридже. Он добавил, что для их продвижения требуется активная работа, поскольку киевский режим не проявляет к ним интереса.

Касаясь позиции европейских стран, помощник президента констатировал, что степень ненависти к России среди европейцев стала настолько высокой, что пробить этот барьер сложно даже при американском влиянии. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за интенсивной работы с общественным мнением, где многочисленные голословные обвинения против России привели к консолидации крайне негативной позиции. Ушаков выразил удивление масштабами целенаправленной лжи и тем, что Европа, вопреки ожиданиям, стала говорить в отношении России единым воинственным голосом, лишая себя возможности находить дипломатические нюансы.

Ранее аналогичное заявление сделал специальный представитель президента России по инвестионно-экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев. По его словам, РФ и США продолжают взаимодействовать на основе соглашений, достигнутых во время встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой на Аляске.

