«Работа идёт»: В Кремле раскрыли подробности о контактах России с США

Россия и США поддерживают постоянные контакты по закрытым дипломатическим каналам, причём результаты этой работы станут заметны со временем. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Юрий Ушаков о взаимоотношениях с США. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Они продолжаются. Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи, они, может быть, незаметны, но рано или поздно будут заметны, то есть работа идёт», — сказал дипломат.

Отвечая на вопрос об урегулировании украинского конфликта, Ушаков указал, что основой для этого остаются договорённости, достигнутые двумя президентами в Анкоридже. Он добавил, что для их продвижения требуется активная работа, поскольку киевский режим не проявляет к ним интереса.

Касаясь позиции европейских стран, помощник президента констатировал, что степень ненависти к России среди европейцев стала настолько высокой, что пробить этот барьер сложно даже при американском влиянии. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за интенсивной работы с общественным мнением, где многочисленные голословные обвинения против России привели к консолидации крайне негативной позиции. Ушаков выразил удивление масштабами целенаправленной лжи и тем, что Европа, вопреки ожиданиям, стала говорить в отношении России единым воинственным голосом, лишая себя возможности находить дипломатические нюансы.

Ранее аналогичное заявление сделал специальный представитель президента России по инвестионно-экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев. По его словам, РФ и США продолжают взаимодействовать на основе соглашений, достигнутых во время встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой на Аляске.