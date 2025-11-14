Путин обсудил с Совбезом борьбу с киберпреступностью
Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провёл по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Как сообщает пресс-служба Кремля, основная тема мероприятия — противодействию преступлениям в сфере информационных технологий.
Путин обсудил с Совбезом борьбу с киберпреступностью. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«У нас сегодня очень важная тема, связанная с противодействием правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий», — сказал глава государства, открывая совещание.
После этого президент попросил главу МВД России Владимира Колокольцева представить свой доклад.
Как ранее писал Life.ru, мошенники стали использовать социальную рекламу, связанную с налогами, чтобы обманывать россиян. Под предлогом проверки некой задолженности аферисты заставляют перейти по ссылке и ввести в онлайн-форму пароль из СМС, выданный под видом «кода подтверждения».
