Более 80% киберпреступлений в Москве совершают из-за границы

В 2025 году ущерб от киберпреступлений в Москве оценивается десятками миллиардов рублей. Как сообщил в интервью «Интерфаксу» начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве, полковник полиции Антон Кононенко, за первые шесть месяцев года москвичи потеряли из-за аферистов около 34 млрд рублей, при этом средняя сумма ущерба по одному делу превышает миллион рублей. Несмотря на это, за девять месяцев текущего года зафиксировано снижение числа преступлений в сфере ИТ-технологий почти на 10%, что связано с ужесточением законодательства и работой правоохранительных органов.

По словам Кононенко, 80% всех киберпреступлений в Москве составляют дистанционные хищения, а максимальный ущерб по одному из дел достиг 450 млн рублей. Преступники активно используют методы социальной инженерии, убеждая жертв брать кредиты, продавать имущество или переводить деньги под предлогом участия в операциях по задержанию мошенников. 70-80% подобных звонков совершается из-за рубежа, в частности с территории Украины, Прибалтики и стран СНГ.

После вступления в силу закона о дропперах в Москве возбуждено более 100 уголовных дел по новой статье. Благодаря этому и работе антифрод-систем количество таких посредников значительно снизилось. Основными жертвами ИТ-мошенников остаются пожилые граждане, особенно женщины старше 65 лет. Растёт также число преступлений, совершённых с участием несовершеннолетних, хотя их доля не превышает 1%.

Кононенко отметил, что после частичных ограничений на звонки в WhatsApp и Telegram количество мошеннических звонков через эти сервисы сократилось, однако злоумышленники продолжают использовать мессенджеры для переписки и пересылки аудиосообщений, выдавая себя за представителей государственных структур или банков.

Полковник полиции также подчеркнул, что VPN-сервисы не обеспечивают реальной анонимности злоумышленников, так как любой VPN связан с конкретным хостингом, и при международном взаимодействии правоохранительные органы могут установить данные пользователя. Убеждённость преступников в своей безнаказанности благодаря VPN иллюзорна, поскольку цифровые следы сохраняются в памяти серверов и операторов связи, что позволяет полиции деанонимизировать нарушителей.

Армен Гаспарян, член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традценностей Общественного совета при Минцифры России, отметил, что иностранные мессенджеры, игнорирующие законодательство РФ, являются главной проблемой для кибербезопасности. По его мнению, государство сознательно делает ставку на развитие отечественных решений, которые будут удобными, безопасными и конкурентоспособными.

Илья Гогуа, эксперт РОЦИТ, журналист и блогер, согласен с тем, что иностранные мессенджеры являются корнем проблемы. Он подчеркнул, что государство стремится к балансу между безопасностью и удобством граждан, развивая отечественные альтернативы, обеспечивающие защиту персональных данных.

Ранее в МВД России предупредили о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества, где главная ставка сделана на слово «декларирование», которое, как выяснилось, сбивает с толку и пугает людей. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ЦБ, налоговой или прокуратуры, заявляют о «необходимости срочно задекларировать наличные», ссылаются на несуществующие «приказы Центробанка» и «распоряжения следователя», угрожают блокировкой счетов или уголовной ответственностью и убеждают жертву перевести деньги «для проверки» или «защиты средств». МВД подчёркивает, что декларация — это документ, подаваемый в госорган, а не перевод средств, и что ни налоговая служба, ни Центробанк, ни прокуратура не требуют срочных переводов и не оформляют «декларации по телефону». Данная схема активно распространяется в России с конца 2023 года.