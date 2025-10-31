Аяз Шабутдинов получил 7 лет колонии за мошенничество с обучающими курсами

Бизнес-коуч и основатель «Лайк центра» Аяз Шабутдинов приговорён к семи годам лишения свободы и штрафу в 5 млн рублей. Суд признал его виновным в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере.

По данным следствия, Шабутдинов создал ОПГ и координировал её действия. Он размещал на своём интернет-ресурсе ложные сведения о несуществующих образовательных программах. Его сообщники под видом компаний, включая ООО «Лайк центр», агрессивно продвигали курсы, тренинги и вебинары, обещая клиентам «успешный успех» в бизнесе.

Шабутдинов лично писал тексты для тренингов и договоров оферты, создавая впечатление, что деятельность легальна, а участники программ получают финансовую защиту.

Весной 2024 года Шабутдинов признал вину и заявил, что готов компенсировать ущерб. По словам защиты, 74 потерпевших уже получили деньги обратно. Прокуратура ранее просила приговорить его к восьми годам лишения свободы и штрафу в 15,5 млн рублей.