«Я не хотел зла»: Аяз Шабутдинов в последнем слове попросил суд о милосердии

Предприниматель и блогер Аяз Шабутдинов обратился к суду с последним словом, в котором полностью признал свою вину и выразил глубокое раскаяние. Он подчеркнул, что выплатил компенсации всем потерпевшим и не имел злого умысла. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из Пресненского суда Москвы.

«Падение не происходит внезапно. Падение происходит, когда перестаёшь сомневаться. Когда перестаёшь сомневаться в себе, в своих силах и в своих возможностях. Быстрый рост бизнеса привёл к моей потере связи с реальностью. Появились зарученные ожидания, которые я создавал, агрессивная реклама и агрессивные продажи. И я начал совершать много других ошибок, которые привели к преступлению», — заявил Шабутдинов.

Блогер поделился историей своего профессионального развития, от получения образовательной лицензии до запуска бизнеса. Он упомянул, что их программы ранее были отмечены наградами и одобрены государственными структурами. Теперь же он чувствует себя гражданином, осознающим свою социальную ответственность.

Шабутдинов признал, что эти два года стали для него серьёзным наказанием, которое привело к потерей друзей, доверия, здоровья и самых ценных лет жизни. В завершение своего выступления предприниматель принёс извинения и попросил суд о милосердии, выразив желание быстрее оказаться с семьёй и детьми, чтобы исправить свои ошибки.

«Это не просто два года заточения. Это уже серьёзное наказание. Я ещё раз приношу извинения и прошу суд о милосердии и возможности быстрее оказаться с семьёй с детьми и исправить свои ошибки», — резюмировал Шабутдинов.

23 октября представители прокуратуры выступили с ходатайством о назначении Шабутдинову наказания в виде восьми лет лишения свободы. Помимо этого, сторона обвинения предложила взыскать с него штраф, превышающий 15,5 миллиона рублей.