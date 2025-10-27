«Я не хотел зла»: Аяз Шабутдинов в последнем слове попросил суд о милосердии
Аяз Шабутдинов в последнем слове попросил суд о милосердии
Предприниматель и блогер Аяз Шабутдинов обратился к суду с последним словом, в котором полностью признал свою вину и выразил глубокое раскаяние. Он подчеркнул, что выплатил компенсации всем потерпевшим и не имел злого умысла. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из Пресненского суда Москвы.
«Падение не происходит внезапно. Падение происходит, когда перестаёшь сомневаться. Когда перестаёшь сомневаться в себе, в своих силах и в своих возможностях. Быстрый рост бизнеса привёл к моей потере связи с реальностью. Появились зарученные ожидания, которые я создавал, агрессивная реклама и агрессивные продажи. И я начал совершать много других ошибок, которые привели к преступлению», — заявил Шабутдинов.
Блогер поделился историей своего профессионального развития, от получения образовательной лицензии до запуска бизнеса. Он упомянул, что их программы ранее были отмечены наградами и одобрены государственными структурами. Теперь же он чувствует себя гражданином, осознающим свою социальную ответственность.
Шабутдинов признал, что эти два года стали для него серьёзным наказанием, которое привело к потерей друзей, доверия, здоровья и самых ценных лет жизни. В завершение своего выступления предприниматель принёс извинения и попросил суд о милосердии, выразив желание быстрее оказаться с семьёй и детьми, чтобы исправить свои ошибки.
«Это не просто два года заточения. Это уже серьёзное наказание. Я ещё раз приношу извинения и прошу суд о милосердии и возможности быстрее оказаться с семьёй с детьми и исправить свои ошибки», — резюмировал Шабутдинов.
23 октября представители прокуратуры выступили с ходатайством о назначении Шабутдинову наказания в виде восьми лет лишения свободы. Помимо этого, сторона обвинения предложила взыскать с него штраф, превышающий 15,5 миллиона рублей.
Напомним, что в ноябре 2023 года Аяз Шабутдинов был арестован по подозрению в мошенничестве, связанном с продажей образовательных курсов. Следствие по его делу признало потерпевшими более ста человек. До этого Шабутдинов выразил сожаление и компенсировал ущерб 64 пострадавшим. Решение по делу о мошенничестве в отношении бизнес-тренера Аяза Шабутдинова будет объявлено 31 октября в 13:00.
