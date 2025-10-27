Суд огласит приговор Аязу Шабутдинову 31 октября
Решение по делу о мошенничестве в отношении бизнес-тренера Аяза Шабутдинова будет объявлено 31 октября в 13:00. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из Пресненского суда Москвы.
23 октября представители прокуратуры выступили с ходатайством о назначении Шабутдинову наказания в виде восьми лет лишения свободы. Помимо этого, сторона обвинения предложила взыскать с него штраф, превышающий 15,5 миллиона рублей. Шабутдинов полностью признал свою вину.
Напомним, что в ноябре 2023 года Аяз Шабутдинов был арестован по подозрению в мошенничестве, связанном с продажей образовательных курсов. Следствие по его делу признало потерпевшими более ста человек. До этого Шабутдинов выразил сожаление и компенсировал ущерб 64 пострадавшим.
