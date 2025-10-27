Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 15:11

Суд огласит приговор Аязу Шабутдинову 31 октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Решение по делу о мошенничестве в отношении бизнес-тренера Аяза Шабутдинова будет объявлено 31 октября в 13:00. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из Пресненского суда Москвы.

23 октября представители прокуратуры выступили с ходатайством о назначении Шабутдинову наказания в виде восьми лет лишения свободы. Помимо этого, сторона обвинения предложила взыскать с него штраф, превышающий 15,5 миллиона рублей. Шабутдинов полностью признал свою вину.

Одна из учениц Шабутдинова набрала кредитов и оказалась в психбольнице
Одна из учениц Шабутдинова набрала кредитов и оказалась в психбольнице

Напомним, что в ноябре 2023 года Аяз Шабутдинов был арестован по подозрению в мошенничестве, связанном с продажей образовательных курсов. Следствие по его делу признало потерпевшими более ста человек. До этого Шабутдинов выразил сожаление и компенсировал ущерб 64 пострадавшим.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Аяз Шабутдинов
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar