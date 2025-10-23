Аязу Шабутдинову запросили 8 лет колонии и штраф в 15 млн рублей по делу о мошенничестве

Прокуратура запросила 8 лет лишения свободы для известного блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по уголовному делу о многоэпизодном мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Пресненского суда Москвы.

«Прошу окончательно назначить обвиняемому Шабутдинову 8 лет колонии общего режима», — заявила прокурор в ходе прений сторон.

Помимо лишения свободы, сторона обвинения требует назначить блогеру денежный штраф в размере 15 миллионов 526 тысяч рублей. Также прокурор ходатайствует о лишении Шабутдинова права заниматься деятельностью, связанной с образовательными программами с применением интернета, сроком на пять лет. Обвинение основывает свои требования на 113 эпизодах преступлений, квалифицированных по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой.

Шабутдинов полностью признал свою вину.

Представители обвинения полагают, что его показания не опровергают доказательства совершённых преступлений. Суммарное наказание сформировано путём частичного сложения сроков по отдельным эпизодам: 3 года 6 месяцев и штраф 800 тысяч рублей по 61 эпизоду, 4 года и штраф 1 миллион рублей по 38 эпизодам, а также 5 лет и штраф 9 миллионов рублей по 14 эпизодам. Уголовное дело было возбуждено следователями МВД в связи с продажей блогером образовательных курсов, которые якобы могли помочь в начале успешного бизнеса. На момент задержания в социальных сетях у Шабутдинова насчитывалось около 1,9 миллиона подписчиков.