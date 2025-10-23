Аяз Шабутдинов появился в суде по своему делу с романом «Доктор Живаго»

Известный блогер Аяз Шабутдинов появился на судебном заседании по своему уголовному делу, постоянно держа в руках роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Молодой человек не выпускал из рук книгу и вёл оживлённый диалог со своим адвокатом. Примечательно, что роман «Доктор Живаго», с которым блогер появился в суде, является произведением о судьбе русского интеллигента, прошедшего через все исторические катаклизмы первой половины XX века.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве при реализации образовательных курсов. Уголовное дело было возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Следствие установило, что блогер вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал обучить желающих эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Используя методы агрессивного маркетинга, он предлагал приобрести образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы могли помочь в создании успешного бизнеса.

Аяз Шабутдинов известен как основатель образовательной платформы Like Центр, а также создатель сети хостелов Like Hostel и кофейных заведений Like Coffee.