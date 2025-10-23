Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 15:54

Одна из учениц Шабутдинова набрала кредитов и оказалась в психбольнице

Аяз Шабутдинов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Аяз Шабутдинов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Одна из учениц известного блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, поскольку взяла три кредита. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала Пресненского суда Москвы на прения сторон.

По данным следствия, более ста человек пострадали из-за мошеннических махинаций Шабутдинова, который продавал образовательные курсы, заверяя, что они смогут помочь в начале успешного бизнеса. Свои идеи блогер распространял на обширную аудиторию, которая насчитывала около 1,9 миллиона подписчиков на момент задержания.

По информации, которая позвучала в зале суда, одна из потерпевших взяла три кредита. Это сильно подкосило её психическое состояние, из-за чего она была вынуждена лечь в специализированное учреждение. У другой жертвы на фоне иных проблем, связанных с Шабутдиновым, началась анорексия.

Аяз Шабутдинов появился в суде по своему делу с романом «Доктор Живаго»
Аяз Шабутдинов появился в суде по своему делу с романом «Доктор Живаго»

Напомним, что в ноябре 2023 года Аяз Шабутдинов был арестован по подозрению в мошенничестве, связанном с продажей образовательных курсов. Прокуратура запросила 8 лет лишения свободы для бизнес-тренера. Вместе с тем сторона обвинения требует назначить денежный штраф в размере более 15 миллионов рублей. Прокурор настаивает, что блогера вместе с тем лишили права заниматься деятельностью, связанной с образовательными программами с применением интернета, сроком на пять лет.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Аяз Шабутдинов
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar