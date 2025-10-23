Одна из учениц Шабутдинова набрала кредитов и оказалась в психбольнице

Одна из учениц известного блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, поскольку взяла три кредита. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала Пресненского суда Москвы на прения сторон.

По данным следствия, более ста человек пострадали из-за мошеннических махинаций Шабутдинова, который продавал образовательные курсы, заверяя, что они смогут помочь в начале успешного бизнеса. Свои идеи блогер распространял на обширную аудиторию, которая насчитывала около 1,9 миллиона подписчиков на момент задержания.

По информации, которая позвучала в зале суда, одна из потерпевших взяла три кредита. Это сильно подкосило её психическое состояние, из-за чего она была вынуждена лечь в специализированное учреждение. У другой жертвы на фоне иных проблем, связанных с Шабутдиновым, началась анорексия.

Напомним, что в ноябре 2023 года Аяз Шабутдинов был арестован по подозрению в мошенничестве, связанном с продажей образовательных курсов. Прокуратура запросила 8 лет лишения свободы для бизнес-тренера. Вместе с тем сторона обвинения требует назначить денежный штраф в размере более 15 миллионов рублей. Прокурор настаивает, что блогера вместе с тем лишили права заниматься деятельностью, связанной с образовательными программами с применением интернета, сроком на пять лет.