Путин: Украина и ЕС продолжают грезить о поражении России на поля боя

Украина и её европейские партнеры, по всей видимости, продолжают заблуждаться относительно шансов добиться стратегического поражения России на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом.



«Видимо, Украина и её европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», — сказал глава государства.

Он объяснил, что такая позиция обусловлена не столько недостатком знаний, сколько отсутствием достоверных сведений о ситуации на фронте. По мнению Путина, ни в Украине, ни в Европе, похоже, не осознают возможных конечных последствий такого положения дел.

Также Путин на заседании с Совбезом заявил, что получил мирный план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов. Глава государства отметил, что этот документ может стать основой для мирного урегулирования конфликта. Как отметил Путин, США «предметно» документ с российской стороной ещё не обсуждали.