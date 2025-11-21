Путин: Купянск был почти полностью под контролем ВС России уже 4 ноября
Обложка © ТАСС / Александр Река
Президент России Владимир Путин сообщил, что Купянск находился под почти полным контролем российских войск уже 4 ноября, несмотря на заявления Киева о противоположном. По его словам, к тому моменту российские подразделения «добирали отдельные кварталы и улицы», а исход операции был фактически определён.
«На 4 ноября город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских вооружённых сил. <...> Судьба города в тот момент уже окончательно была решена», — заявил Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза.
Напомним, накануне Путину сообщили об освобождении Купянска в Харьковской области. Также освобождено более 80% территории Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска).
