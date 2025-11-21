Путин: Купянск был почти полностью под контролем ВС России уже 4 ноября

Президент России Владимир Путин сообщил, что Купянск находился под почти полным контролем российских войск уже 4 ноября, несмотря на заявления Киева о противоположном. По его словам, к тому моменту российские подразделения «добирали отдельные кварталы и улицы», а исход операции был фактически определён.