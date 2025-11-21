Россия и США
21 ноября, 15:22

«Пример стойкости и упорства»: Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших Купянск

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением нескольких населённых пунктов в зоне специальной военной операции. Информацию распространили в пресс-службе ведомства.

Глава министерства отметил успехи конкретных подразделений, включая бойцов 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 1486-го гвардейского полка, освободивших Купянск в Харьковской области. Также озвучили заслуги военнослужащих 121-го мотострелкового полка, взявшие контроль над Петропавловкой, и подразделения, освободившие Ямполь, Новосёловку и Ставки в ДНР.

Белоусов подчеркнул, что в ходе боёв российские солдаты демонстрируют образцы мужества и самоотверженности. В результате решительных действий ВС РФ противник понёс значительные потери и был вынужден отступить. Белоусов выразил уверенность, что военнослужащие с честью продолжат выполнение боевых задач, приближая общую победу.

«В упорных боях с противником военнослужащими, проявляя проявления храбрости и самоотверженности, мужественно исчисляется свой воинский долг, уверенно продвигаются вперёд, превращаясь в пример стойкости и упорства», – отметил он.

Напомним, накануне президенту России Владимиру Путину сообщили об освобождении Купянска в Харьковской области. Также освобождено более 80% территории Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска).

Купянск находится в 116 км от Харькова на берегу реки Оскол в месте впадения в неё реки Купянка. По данным на 2022 год, там проживало около 27 тысяч человек. Город основан в 1675 году (ранее назывался Купенка и Купенск).

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

