Российские войска полностью ликвидировали группировку ВСУ в Купянске
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска полностью взяли под контроль Купянск в Харьковской области, ликвидировав группировку противника в городе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Группировка противника там (в Купянске) полностью ликвидирована, город полностью в наших руках», — сказал глава государства в ходе пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию.
Кроме того, Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. По его словам, в переговорах могут участвовать любые стороны, которые готовы и способны это делать.
