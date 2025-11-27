Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 ноября, 15:46

Российские войска полностью ликвидировали группировку ВСУ в Купянске

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска полностью взяли под контроль Купянск в Харьковской области, ликвидировав группировку противника в городе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Группировка противника там (в Купянске) полностью ликвидирована, город полностью в наших руках», — сказал глава государства в ходе пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию.

Кроме того, Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. По его словам, в переговорах могут участвовать любые стороны, которые готовы и способны это делать.

Наталья Демьянова
