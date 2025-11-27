Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 14:50

Путин допустил обвал фронта ВСУ на Запорожском направлении

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин заявил, что на Запорожском направлении у ВСУ может обрушиться фронт. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию.

«Войска группировки «Восток» весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка «Днепр», а группировка «Восток» обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке [на Запорожском направлении]», — сказал президент.

«Двойное давление», как отметил президент, создаёт ситуацию, при которой украинская оборона на этом участке может не устоять.

Путин: На Украине достаточно людей, которые хотят здоровых отношений с Россией
Путин: На Украине достаточно людей, которые хотят здоровых отношений с Россией

Кроме того, Владимир Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. По его словам, в переговорах могут участвовать любые стороны, которые готовы и способны это делать.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar