Путин допустил обвал фронта ВСУ на Запорожском направлении

Президент Владимир Путин заявил, что на Запорожском направлении у ВСУ может обрушиться фронт. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию.

«Войска группировки «Восток» весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка «Днепр», а группировка «Восток» обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке [на Запорожском направлении]», — сказал президент.

«Двойное давление», как отметил президент, создаёт ситуацию, при которой украинская оборона на этом участке может не устоять.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. По его словам, в переговорах могут участвовать любые стороны, которые готовы и способны это делать.