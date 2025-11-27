Путин: На Украине достаточно людей, которые хотят здоровых отношений с Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине есть достаточно людей, которые стремятся к нормальным отношениям с Россией. По его словам, Москва рассчитывает на возможность договориться с Киевом в будущем, хотя сейчас признание России от Украины является для Москвы второстепенным вопросом.

«Нам, конечно, нужно признание, но не от Украины. Надеюсь, что в будущем сможем договориться и с Украиной. Там здоровых людей, которые хотят выстроить отношения с Россией, достаточно», — сказал президент России.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. По его словам, в переговорах могут участвовать любые стороны, которые готовы и способны это делать.