24 ноября, 10:09

35 солдат ВСУ сложили головы при попытке прорваться в котёл ВСУ под Гришино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Подразделения группировки войск «Центр» успешно отразили восемь атак Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Гришино на территории Донецкой Народной Республики. О результатах боестолкновения сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Согласно заявлению военного ведомства, украинские 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады, а также 425-й штурмовой полк предприняли попытку прорваться к окружённым товарищам. Однако российские военные этот удар отразили, и враг понёс значительные потери.

«Уничтожены до 35 украинских военнослужащих и бронетранспортёр М113 производства США», сказано в публикации.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские бойцы во время экстренного отступления из центра Константиновки побросали всю военную технику и тяжелораненых сослуживцев. Так у них будет больше шансов на отход.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

