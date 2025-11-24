ВСУ бросают технику и тяжелораненых бойцов при бегстве из Константиновки

Подразделения Вооружённых сил Украины начали оставлять военную технику и тяжелораненых бойцов при отступлении из центра Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По словам руководителя региона, российские военнослужащие расширили зону контроля на константиновском направлении и улучшили позиции с юго-восточной и южной частей населённого пункта.

«Также есть факты, когда противник в центре уже самой Константиновки бросает технику, отступая бросает раненых», — сказал Пушилин.