24 ноября, 07:48

ВСУ бросают технику и тяжелораненых бойцов при бегстве из Константиновки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

Подразделения Вооружённых сил Украины начали оставлять военную технику и тяжелораненых бойцов при отступлении из центра Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По словам руководителя региона, российские военнослужащие расширили зону контроля на константиновском направлении и улучшили позиции с юго-восточной и южной частей населённого пункта.

«Также есть факты, когда противник в центре уже самой Константиновки бросает технику, отступая бросает раненых», — сказал Пушилин.

Пушилин заявил о планах Киева отвлечь ВС РФ, направляя бойцов к Роднинскому
Ранее Life.ru рассказывал, что бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ контролируют более 4 тысяч зданий в Константиновке. Командование считает, что полностью выбить оттуда ВСУ удастся к середине декабря, однако президент РФ Владимир Путин конкретных дат называть не стал.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
