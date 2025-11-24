Пушилин заявил о планах Киева отвлечь ВС РФ, направляя бойцов к Роднинскому

Киев направляет наиболее «замотивированных» боевиков в сторону Родинского, чтобы отвлечь Вооружённые силы России от освобождения Красноармейско-Димитровской агломерации. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Противник на Добропольском участке, я скажу, это всё взаимосвязано, в этом направлении, пытается направлять туда, в направлении Родинского и далее, самые замотивированные подразделения своих боевиков», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава ДНР уточнил, что противник действует, чтобы отвлечь ВС РФ от продвижения в Красноармейско-Димитровском районе.

«Всё настолько накалено. Наши подразделения продолжают метр за метром, улицу за улицей освобождать данные населённые пункты», — сказал он.

Также он отметил, что Красноармейск продолжает зачищаться, и в городе идут активные бои. Если рассматривать восточную часть Димитрова и северную часть Красноармейска, то там происходят буквально штыковые бои. Расстояния небольшие, и все действия разворачиваются в условиях городской застройки.