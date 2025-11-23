Пушилин сообщил о городских боях в Красноармейске и Димитрове

Российские военные продолжают зачистку в Красноармейске и Димитрове Донецкой Народной Республики, в городах идут уличные бои. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его данным, в восточных районах Дмитрова и на севере Красноармейска сражения идут на придельно близких дистанциях. Он отметил, что столкновения доходили практически до штыковых атак и прямого огневого контакта между российскими военными и боевиками ВСУ. Всё происходящее разворачивается в условиях городской застройки, а общая обстановка характеризуется как крайне напряжённая.

Также Пушилин добавил, что подразделения ВС РФ смогли расширить контролируемую территорию в районе населённого пункта Иванполье. Кроме того, продвижение отмечено со стороны Клебан-Быкского водохранилища на Константиновском направлении.