23 ноября, 20:53

Пушилин сообщил о городских боях в Красноармейске и Димитрове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские военные продолжают зачистку в Красноармейске и Димитрове Донецкой Народной Республики, в городах идут уличные бои. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его данным, в восточных районах Дмитрова и на севере Красноармейска сражения идут на придельно близких дистанциях. Он отметил, что столкновения доходили практически до штыковых атак и прямого огневого контакта между российскими военными и боевиками ВСУ. Всё происходящее разворачивается в условиях городской застройки, а общая обстановка характеризуется как крайне напряжённая.

Также Пушилин добавил, что подразделения ВС РФ смогли расширить контролируемую территорию в районе населённого пункта Иванполье. Кроме того, продвижение отмечено со стороны Клебан-Быкского водохранилища на Константиновском направлении.

На Украине признали провал ВСУ в Красноармейске
Напомним, ранее ВС РФ установили полный контроль над населёнными пунктами Звановка в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Войска «Южной» группировки в результате умелых и слаженных действий выбили противника из Звановки. В это же время на другом участке фронта бойцы «Востока» в ходе мощной атаки установили полный контроль над Новым Запоровьем.

