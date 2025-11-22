Армия России освободила Звановку и Новое Запорожье
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
За сутки на линии соприкосновения были отмечены значительные территориальные изменения: российские войска взяли под контроль Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Официальные источники в Министерстве обороны РФ проинформировали, что данные успехи достигнуты благодаря скоординированным операциям.
В частности, сообщалось, что подразделения Южной группировки войск благодаря своим решительным шагам освободили Звановку, а группировка «Восток» закрепила успех в Новом Запорожье в результате интенсивного наступления.
Накануне президенту России Владимиру Путину сообщили об освобождении Купянска в Харьковской области. Также освобождено более 80% территории Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска).
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.