22 ноября, 09:34

Армия России освободила Звановку и Новое Запорожье

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

За сутки на линии соприкосновения были отмечены значительные территориальные изменения: российские войска взяли под контроль Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Официальные источники в Министерстве обороны РФ проинформировали, что данные успехи достигнуты благодаря скоординированным операциям.

В частности, сообщалось, что подразделения Южной группировки войск благодаря своим решительным шагам освободили Звановку, а группировка «Восток» закрепила успех в Новом Запорожье в результате интенсивного наступления.

Накануне президенту России Владимиру Путину сообщили об освобождении Купянска в Харьковской области. Также освобождено более 80% территории Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска).

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

