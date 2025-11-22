За сутки на линии соприкосновения были отмечены значительные территориальные изменения: российские войска взяли под контроль Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Официальные источники в Министерстве обороны РФ проинформировали, что данные успехи достигнуты благодаря скоординированным операциям.