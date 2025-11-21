Армия РФ освободила Радостное и ещё 15 населённых пунктов за эту неделю
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные освободили населённый пункт Радостное в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны 21 ноября.
Заслуга принадлежит подразделениям группировки войск «Восток».
В ведомстве добавили, что также Армия РФ взяла под контроль Ямполь, Новосёловку, Старый Гай и Масляковку в ДНР. Всего за текущую недель удалось освободить 16 населённых пунктов, в том числе Купянск в Харьковской области.
Напомним, ранее президенту России Владимиру Путину сообщили об освобождении Купянска в Харьковской области. Также освобождено более 80% территории Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска). Кроме того, бои ведутся уже внутри Константиновки (ДНР).
