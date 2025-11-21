Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 10:23

Армия РФ освободила Радостное и ещё 15 населённых пунктов за эту неделю

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные освободили населённый пункт Радостное в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны 21 ноября.

Заслуга принадлежит подразделениям группировки войск «Восток».

В ведомстве добавили, что также Армия РФ взяла под контроль Ямполь, Новосёловку, Старый Гай и Масляковку в ДНР. Всего за текущую недель удалось освободить 16 населённых пунктов, в том числе Купянск в Харьковской области.

ВС РФ замкнули кольцо вокруг украинской группировки после взятия Купянска
ВС РФ замкнули кольцо вокруг украинской группировки после взятия Купянска

Напомним, ранее президенту России Владимиру Путину сообщили об освобождении Купянска в Харьковской области. Также освобождено более 80% территории Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска). Кроме того, бои ведутся уже внутри Константиновки (ДНР).

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar