ВСУ атаковали машины с беженцами под Красноармейском, погибла женщина

Украинские беспилотники атаковали две машины с мирными жителями во время эвакуации из Красноармейска в ДНР, в результате чего погибла женщина. О произошедшем рассказал Сергей Иванов, один из спасённых, пишет ТАСС.

По словам мужчины, людей везли колонной из двух автомобилей по четыре человека. На подъезде к Селидову их атаковали, несмотря на то, что они двигались с открытыми дверьми, чтобы было видно гражданских.

«Все начали выпрыгивать из машин, одна женщина пожилая не успела, она погибла. Ещё одна ранена», — рассказал Иванов.

Спасённый добавил, что атак было несколько, но большую часть дронов сбили российские военнослужащие, которые сопровождали колонну с беженцами.

Ранее Life.ru писал, что процесс эвакуации гражданского населения из города Мирнограда (ранее Димитров) целенаправленно осложняется. Украинские вооружённые формирования минируют пути отхода мирных жителей, сбрасывая на них магнитные мины, что вынуждает регулярно менять маршруты и значительно замедляет проведение гуманитарных мероприятий.