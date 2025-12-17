ВСУ минируют пути эвакуации мирных жителей из Димитрова

Украинские войска минируют пути эвакуации мирных жителей из города Димитрова (Мирнограда), сбрасывая на них магнитные мины. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Вооруженные формирования Украины сбрасывают магнитные мины на пути эвакуации гражданских из Димитрова», — сказал Кимаковский ТAСС.

По его словам, из-за постоянного минирования приходится регулярно менять маршруты для вывода гражданского населения, что значительно осложняет и замедляет процесс эвакуации.

Ранее Игорь Кимаковский рассказывал, что в южных микрорайонах Димитрова началась гуманитарная операция. По его словам, с обеспечением населения продовольствием в городе возникли трудности, однако задачи выполняются.

